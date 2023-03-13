«Свобода китайского потребителя»: Китай импортировал черешни на более чем 2,23 миллиарда долларов за 2022 год

Китай лидирует по импорту черешни. Фото: принтскрин видео

Китай остается крупнейшим торговым партнером Чили, так как жители Поднебесной – большие любители черешни. В минувшем году были запущены рейсы по системе «Сладкий экспресс», что позволило сократить таможенную очистку и перевозить груз на 20 тысяч километров из Чили в КНР всего за 23 дня. Это на десять дней быстрее, чем десять лет назад.

Цены импортной черешни в Китае существенно снизились – 49 юаней в 2023 году. В соцсетях появились интересные высказывания, что у людей есть (финансовая) свобода покупать чилийскую черешню.

– CIIE дает иностранным компаниям возможность продемонстрировать свою продукцию и сделать ее широко известной на китайском рынке. Мы участвуем в этой выставке в течение последних четырех лет. Председатель Си Цзиньпин ведет очень мудрую политику и помогает глобальному бизнесу. Он говорит, что ключ к успеху здесь, в Китае, – рассказал Эрнан Гарсес, генеральный директор чилийской фруктовой компании Garces Fruit.

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