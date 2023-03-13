В Китае с помощью «клеток из травы» борются с опустыниванием

Пустыня Бабуша. Фото: принтскрин видео

В пустыне Бабуша в КНР жители продолжают сдерживать натиск стихии песка. В 1981 году Чжан Жуньюань и пятеро друзей решили основать лесничество, чтобы сдерживать опустынивание Тенгри в китайской провинции Ганьсу.

Жуньюань рассказал, что сначала пришлось есть и ночевать прямо здесь, в Бабуше. Принять меры было необходимо: в песчаном шторме уже погибли 23 школьника. За десять лет здесь появилось втрое больше деревьев, хотя на лицах мужчин прибавились морщины.

Посаженные растения фиксируют песчаную дюну на месте. Клетку формируют из таких кустарников, как копеечник, карагана, саксаул и гребенщик, а также из высоких деревьев типа вяза и узколистного лоха. Ниже высажена трава.

Государственная политика, поддерживающая экологическое развитие, изменила мнение Го Си (племянник одного из соратников Жуньюаня). В 2016 году он вернулся в лесничество Бабуша и стал борцом третьего поколения.

– Вы подаете хороший пример, вы – Юй-гуны (человек, подвинувший гору, согласно притче) новой эпохи. Люди должны учиться у вас, чтобы сделать нашу страну лучше и нашу землю– красивее, – сказал председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с борцами в Бабуше.

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