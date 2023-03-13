Во Владивостоке адвокат передал 1,5 миллиона рублей сотруднику департамента лесного хозяйства

На посредника, через которого пытались передать деньги, тоже завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. 1,5 миллиона женщина передала сотруднику департамента лесного хозяйства для заключения нужного ей договора. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Приморского края.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2017 года адвокат передала через посредника 1,5 миллиона должностному лицу. Это была лишь часть денег от оговоренной суммы. Но и она до нужного человека не дошла из-за независящих от адвоката обстоятельств.

С помощью взятки женщина хотела обеспечить своему клиенту заключение договора аренды лесного участка без проведения торгов по продаже права на заключение. Теперь адвокат обвиняется в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в особо крупном размере».

На посредника, через которого пытались передать деньги, тоже завели уголовное дело. Он подозревается в совершении мошеннических действий, поскольку присвоил 1,5 миллиона рублей.

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