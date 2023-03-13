Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток13 марта 2023 9:26

Во Владивостоке адвокат передал 1,5 миллиона рублей сотруднику департамента лесного хозяйства

Взяткой она хотела обеспечить гарантированное заключение договора
Дарья ИЩУК
На посредника, через которого пытались передать деньги, тоже завели уголовное дело.

На посредника, через которого пытались передать деньги, тоже завели уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке адвокату предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. 1,5 миллиона женщина передала сотруднику департамента лесного хозяйства для заключения нужного ей договора. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Приморского края.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2017 года адвокат передала через посредника 1,5 миллиона должностному лицу. Это была лишь часть денег от оговоренной суммы. Но и она до нужного человека не дошла из-за независящих от адвоката обстоятельств.

С помощью взятки женщина хотела обеспечить своему клиенту заключение договора аренды лесного участка без проведения торгов по продаже права на заключение. Теперь адвокат обвиняется в преступлении по части 5 статьи 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в особо крупном размере».

На посредника, через которого пытались передать деньги, тоже завели уголовное дело. Он подозревается в совершении мошеннических действий, поскольку присвоил 1,5 миллиона рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.