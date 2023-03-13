Во Владивостоке бойцы посвятят турнир по панкратиону бездомным животным

В холле спортивного комплекса будут установлены специальные боксы для сбора помощи. Фото: Администрация Владивостока

25 марта в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» состоится Международный турнир по современному панкратиону на кубок главы Владивостока. Мероприятие посвящено помощи бездомным животным. Зрители смогут поддержать бойцов и принять участие в акции – передать волонтерам вещи и корм. Начало турнира в 19:00.

В холле спортивного комплекса будут установлены специальные боксы для сбора помощи: наполнителя, игрушек, еды для котов и собак, находящихся под опекой волонтеров движения «Спасем жизнь» и ищут свой дом.

– Благотворительную акцию такого масштаба во Владивостоке мы проводим второй раз. Первая была в декабре прошлого года во время хоккейного матча. Тогда болельщики нашего клуба «Адмирал» собрали для бездомных животных почти полтонны корма. Это отличный результат, который показал, что наши инициативы были услышаны и поддержаны. И во время, и после акции мы получали огромное количество откликов от жителей города и приняли решение, что такие акции будут проходить регулярно, став частью нашего большого проекта помощи животным. Радует, что наши идеи разделяют спортсмены», – рассказала Яна Красицкая, помощник главы Владивостока.

Всего состоится 12 боев, в том числе главный бой вечера за чемпионский пояс между Евгением Шаломаевым из Владивостока и Антоном Волковым из Санкт-Петербурга.

Среди почетных гостей на турнире будут присутствовать Сергей Харитонов, многократный чемпион мира, Александр Поветкин, олимпийский чемпион, многократный чемпион мира среди профессионалов и Денис Гончаренок, многократный чемпион мира по тайскому боксу.

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