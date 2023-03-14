«Зеленое чудо»: в Китае вырастили крупнейший в мире искусственный лес

Сайханьба. Фото: принтскрин видео

Каждый год 12 марта в Китае отмечают День посадки деревьев. Однако для Чэнь Яньсань почти каждый день является таковым. За 60 лет ее упорного труда совместно с молодежью удалось вырастить лес Сайханьба. Ранее это место было бесплодной пустыней, а сейчас стало «Зеленым чудом», признанным ООН.

Это крупнейший в мире искусственный лес. Награда «Чемпионы Земли», учрежденная Организацией Объединенных наций, считает Яньсань, не только гордость Китая, но и вдохновение для всего мира.

Однажды в августе 2021 года в лесничество прибыла особая группа гостей.

– Генеральный секретарь Си Цзиньпин сразу меня узнал, чего я совсем не ожидала. Он спросил: «Это Вы ездили в ООН получать награду?» И я ответила: «Да», – поделилась Яньсань.

В итоге председатель Си назвал работу лесничества почетной. За несколько десятков лет в Сайханьбе не было ни одного пожара.

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