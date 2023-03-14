Во Владивостоке завершили расследование уголовного дела об убийстве

Дружеская встреча закончилась поножовщиной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке подошло к концу расследование убийства, которое произошло в ноябре 2022 года. По версии следствия, 45-летний житель Приморья распивал со своим другом алкоголь, дружелюбная беседа переросла в конфликт, и обвиняемый зарезал товарища ножом. Фигурант признал свою вину и в ходе расследования уголовного дела дал признательные показания, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направят в суд. Подобная кровавая история произошла в апреле 2022 года. 23-летний житель Владивостока убил своего знакомого и напал на полицейского. Мужчина увидел с балкона свою жертву, пригласил поговорить и зарезал прямо в подъезде. По данным следствия, потерпевший получил больше пяти ударов ножом. Как оказалось, расправиться с оппонентом «Отелло» решил из-за ревности.

А этот случай произошел совсем недавно. 12 марта за нож схватился студент в Амурской области. 16-летний парень рано утром вернулся в общежитие и ворвался в комнату своих знакомых студенток. Девушки уверяют, что он встал напротив одной из них и спросил про сладости к чаю. Ответ оказался отрицательным, непрошеного гостя попросили покинуть комнату, но предложили булочки. После этого он взбесился и нанес каждой удары ножом.

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