«Ростелеком» намерен содействовать в продвижении проектов IT-разработчиков Якутии в регионы России

Константин Войтеховский и Василий Ефимов. Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Крупнейший в России провайдер «Ростелеком» и Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) подписали 9 марта соглашение о сотрудничестве. В рамках меморандума стороны выразили желание взаимного партнерства по обмену опытом, организации мероприятий для поддержки и развития высокотехнологичного предпринимательства и инноваций региона.

– «Ростелеком» заинтересован в масштабировании готовых инновационных продуктов IT-разработчиков, которые уже показали эффективность своего проекта на территории Якутии. В качестве первого опыта такого сотрудничества совместно с Фондом развития инноваций РС(Я) мы уже определили первый продукт, который имеет большие перспективы для успешного внедрения его в регионы России, – сообщил Константин Войтеховский, директор филиала «Сахателеком» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» выразил заинтересованность к программному комплексу «Сильван», разработанному в ООО «Смарт Юнит», который является резидентом ГАУ «Технопарк «Якутск» и портфельной компанией Фонда развития инноваций РС(Я). Проект помогает отслеживать обнаруженные спутником термоточки с подозрением на пожар, что позволяет в два раза увеличить скорость выявления очагов. Программа «Сильван» учитывает данные местности, направление ветра, задействованные для тушения силы и средства. В автоматическом режиме определяются площадь и кромка пожара. Ее уже применяют специалисты Авиалесоохраны, Минэкологии и муниципальные образования региона. На сегодня команда ООО «Смарт Юнит» работает над обновлением программы – внедрением системы грозопеленгации, мониторингом гроз, позволяющими сопоставить причины возникновения пожаров.

– Подписанное соглашение позволит якутским ИТ-стартапам выходить на новый уровень сотрудничества с такими компаниями, как «Ростелеком». В портфеле Фонда развития инноваций большое количество технологических проектов, которые имеют потенциал масштабирования. В рамках соглашения планируем координировать совместные действия, направленные на развитие ИТ-отрасли в нашем регионе и за его пределами, – отметил Василий Ефимов, директор Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия).

– Мы уже показали эффективность программы в регионе. По сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Якутии в десять раз меньше. Таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе по всем направлениям. По словам пожарных, скорость реагирования на новые термоточки повысилась минимум в два раза. С мая система используется на всех пожарах в Якутии. Считаю, что сотрудничество с такой крупной компанией, как «Ростелеком», может дать большие перспективы для развития нашего проекта и интеграции в другие регионы нашей страны, – поделился Артем Петухов, коммерческий директор «Смарт Юнит».

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