«Мне нравится быть присяжной»: китайцы рассказали об итогах судебных реформ в КНР

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Бывали ли вы когда-нибудь на судебном заседании? Или может с интересом наблюдали за процессом по телевизору? Пожалуй, каждый из нас, так или иначе, имеет представление о нелегком труде судей, а вот с работой присяжных знакомы далеко не все. Хотя порой именно от них зависит исход дела. Подробнее о выборе призвания рассказали некоторые жители Китая.

Быть присяжным – не только обязанность, но и хобби. Ма Чжунлань работала редактором в газете, однако с 2015 года (после выхода на пенсию) стала народным заседателем района Хайдянь в Пекине. Гражданская обязанность женщине совсем не в тягость, к тому же, ее отец был юристом по профессии. Она рассказала, что ее впечатлили слова председателя Си Цзиньпина и реформы судебной системы.

– Изменения судебной системы должны опираться на народ и на благо народа, а результат реформы должен судить народ, – сказал Си в 2015 году в своем выступлении.

Верность Родине, Конституции и закону отмечают многие жители КНР. Юань Вэй, например, бывший айтишник, однако тоже решил стать присяжным заседателем. Теперь он участвует в ряде гражданских и уголовных дел, связанных с технологиями программного обеспечения.

– Сидя в кресле народного заседателя и оглядываясь вокруг, я испытываю чувство трепета, ведь на нас лежит огромная ответственность, – поделился Юань Вэй.

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