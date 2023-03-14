Приморские школьники продолжают знакомиться с работой крупнейшего теплоснабжающего предприятия Приморья

Школьники побывали на предприятии. Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

Экскурсии на объекты Примтеплоэнерго для учащихся седьмых-десятых классов общеобразовательной школы №2 Чугуевского сельского поселения провели специалисты Дальнегорского филиала в рамках мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию учащихся общеобразовательных учреждений.

Как сообщил директор Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» Александр Курочкин, школьникам продемонстрировали работу объектов теплоснабжения, в том числе нефтеперевалочной базы. После проведения инструктажа по технике безопасности, ребята посетили мазутную котельную, увидели, как обеспечивается транспортировка и слив мазута на объекты предприятия, познакомились с работой специалистов химической лаборатории, контролирующих качество жидкого топлива.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

– Экскурсии на объекты Дальнегорского филиала Примтеплоэнерго для учащихся образовательных учреждений мы проводим регулярно, где знакомим ребят с процессом производства тепловой энергии. В том числе ряд экскурсий провели на новую угольную котельную в селе Краснореченский. Ребята видят работу современного котельного оборудования, автоматизированных систем контроля параметров тепловой энергии, углеподачи, шлакозолоудаления, водоподготовки, – рассказал Александр Курочкин.

Фото: КГУП «Примтеплоэнерго»

По информации генерального директора Примтеплоэнерго Владимира Малюшицкого, такие мероприятия проводятся во всех филиалах предприятия на территории Приморья, получая хороший отклик у учащихся, так как ребята своими глазами видят процесс производства тепловой энергии.

– Наши экскурсии на производственные объекты Примтеплоэнерго помогают учащимся выпускных классов вовремя сориентироваться в выборе профессии, привлечь молодежь в отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Многие из профессий отрасли в настоящее время особенно востребованы на рынке труда, поэтому наша задача помочь молодежи остановить выбор на важной для общества сфере жизнеобеспечения, – отметил Владимир Малюшицкий.

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