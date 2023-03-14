Жителей Владивостока предупреждают об опасности после прошедшего снегопада

Дорожники уже сбивают наледь с объектов инфраструктуры. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

После прошедшего снегопада во Владивостоке все дороги и крыши усыпаны снегом. А из-за резкого потепления жители заметили образование сосулек. Дорожники уже сбивают наледь с путепроводов, транспортных развязок и других объектов инфраструктуры.

За безопасностью жителей города должны следить управляющие компании, предприятия и организации, а также собственники зданий и сооружений.

– Дорожная служба сегодня сбивает образующиеся сосульки на Некрасовском путепроводе, Гоголевской развязке и по другим адресам, – отметили на муниципальном дорожном предприятии «Содержание городских территорий».

Специалисты мэрии призывают ответственных лиц срочно принять меры по очистке крыш от снега и сосулек, пока их образование не привело к несчастным случаям. Места возможного схода снега и наледи необходимо по возможности огородить сигнальными лентами. Это предписано законодательством.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.