В Приморье зарегистрирован первый случай заболевания кори

Непривитых против кори взрослых и детей вакцинировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Арсеньеве рассказали о том, что в городе зарегистрировали случай подозрения на корь. Заболевшего уже госпитализировали. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина сейчас находится в инфекционном стационаре. Он проходит симптоматическое лечение, так как корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости.

Чтобы болезнь не распространилась, эпидемиологи проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге кори. Всех, кто контактировал с заболевшим, осмотрели медработники Арсеньевской городской больницы. Непривитых против кори взрослых и детей вакцинировали.

Также жителям раздали памятки о заболевании и о том, что делать при появлении симптомов.

СПРАВКА

Симптомы кори:

– насморк, сухой навязчивый кашель, конъюнктивит;

– повышение температуры до 38-40 градусов;

– покраснение и отечность слизистой оболочки глотки;

– вялость, плохой сон;

– пятнисто-папулезная сыпь.

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