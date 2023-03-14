В Приморье зарегистрирован первый случай заболевания кори

Непривитых против кори взрослых и детей вакцинировали.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в Арсеньеве рассказали о том, что в городе зарегистрировали случай подозрения на корь. Заболевшего уже госпитализировали. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Мужчина сейчас находится в инфекционном стационаре. Он проходит симптоматическое лечение, так как корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости.
Чтобы болезнь не распространилась, эпидемиологи проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге кори. Всех, кто контактировал с заболевшим, осмотрели медработники Арсеньевской городской больницы. Непривитых против кори взрослых и детей вакцинировали.
Также жителям раздали памятки о заболевании и о том, что делать при появлении симптомов.
СПРАВКА
Симптомы кори:
– насморк, сухой навязчивый кашель, конъюнктивит;
– повышение температуры до 38-40 градусов;
– покраснение и отечность слизистой оболочки глотки;
– вялость, плохой сон;
– пятнисто-папулезная сыпь.
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