На Камчатке 500 тысяч рублей заплатят за информацию о пропавшем человеке

Фото: УМВД России по Камчатскому краю.

Полиция Камчатки заплатит полмиллиона рублей любому, кто поможет в раскрытии убийства. Сотрудники ждут жителей, знающих что-то об исчезновении Моторнюка Анатолия. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

Моторнюк Анатолий Сергеевич родился в 1998 году, на момент пропажи ему было 24 года. Мужчина исчез 6 сентября 2022 года. В последний раз его видели в Петропавловске-Камчатском, на улице Штурмана Елагина, 19. До сих пор его судьба неизвестна.

По факту исчезновения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

За информацию, которая поможет правоохранительным органам в раскрытии преступления и задержании убийцы, Управлением Министерства внутренних дел РФ по Камчатскому краю гарантирована денежная премия в размере 500 000 тысяч рублей.

Телефон дежурной части УМВД России по Камчатскому краю: 8 (4512) 27-11-02.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.