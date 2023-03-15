Китай – родина вкусного чая

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Горы Уишань в провинции Фуцзянь в Китае – родина черного чая и чая улун. Весной местные фермеры начинают собирать ароматный урожай.

В марте 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин посетил провинцию Фуцзянь, которую он возглавлял больше 17 лет. Одной из его остановок стала плантация Ян Вэньчуня.

– В тот день мы с чаеводами занимались сидерацией. Председатель Си спросил меня: «Для чего это делается?». И я ответил, что рапс – лучшее зеленое удобрение, – рассказал чаевод Ян Вэньчунь.

При этом, стоит отметить, в Китае все больше профессоров, которые посвещают себя работе на плантациях. Среди них Ляо Хун – одна из немногих экспертов в области сельского хозяйства, отправившихся на практику в поле.

Во время поездки председатель Си еще раз подчеркнул важность защиты экологии и отметил усилия местных жителей по охране зеленых холмов, прекрасного пейзажа, а встречая по дороге туристов, вел с ними сердечную беседу.

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