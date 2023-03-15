В Приморье женщина оплатила посылку брата. И вот что из этого вышло

Мошенник представился родственником. Фото: Олег ЗОЛОТО

60-летняя женщина заявила в дежурную часть отдела МВД России, что мошенники украли у нее 3 миллиона рублей. Случай произошел в Находке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На телефон потерпевшей пришло сообщение с заграничного номера. Некто, представившись ее двоюродным братом, попросил получить от него посылку с деньгами. Женщина поверила: ее реальный родственник, пояснила она, на самом деле часто бывает за рубежом.

Вскоре с того же номера поступили новые сообщения. В них «брат» попросил оплатить посылку и убедил женщину, что все в порядке: мол, как только доставка придет, она сможет вернуть деньги. Пенсионерка и здесь ничего не заподозрила, ведь была уверена, что общается именно со своим родственником. Она продала машину, взяла кредиты в нескольких банках и сделала все, что требовали злоумышленники.

Подозрения появились уже после платежа. Героиня истории обратилась в транспортную компанию и попросила проверить местонахождение посылки по трек-номеру. Ей сообщили, что такого трека не существует. Тогда заявительница позвонила брату и узнала, что никакой груз он не отправлял.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Следователем возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Максимальная санкция статьи грозит лишением свободы сроком до десяти лет.

Сотрудники полиции просят быть особенно осторожными: мошенники придумывают все больше преступных схем. Если друзья и родственники просят в социальных сетях и SMS перевести им деньги, сначала созвонитесь с ними и узнайте, что случилось. Не выполняйте никаких операций со своими картами по просьбе неизвестных лиц. Покупки в интернете делайте только на проверенных сайтах, а оплату переводите после получения товара.

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