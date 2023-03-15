Житель Артема продал несуществующей древесины на 2 миллиона рублей

Ранее лже-продавца привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Артеме закончено расследование уголовного дела лже-продавца пиломатериалов, который обманул приморцев на 2 миллиона рублей. Как рассказали в полиции Приморья, аферисту грозит немалый срок за свою провинность.

Полицейские узнали, что жулик продавал якобы древесину по низким ценам. На его привлекательные объявления находились покупатели, которые сначала переводили деньги, но потом материалы так и не получили - поставщик сначала отговаривался, а потом пропадал.

Один из жителей Артема в феврале 2022 года отдал лже-продавцу больше 1,5 млн руб. По той же схеме свои деньги пустили на ветер три приморца.

Сейчас дело расследовано и находится в суде. 39-летний аферист задержан и дал признательные показания. Он может попасть за решетку на 10 лет. К слову, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

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