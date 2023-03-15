Как маленькая деревня в Китае стала центром притяжения

Фото: принтскрин видео

Деревня Луцзяцунь буквально переродилась из небольшого поселения в туристический и сельскохозяйственный кластер. Развитие этого местечка началось в 2003 году с программы «Возрождение сельских районов».

– Я вышла замуж за представителя семьи Лу и уже более 20 лет являюсь деревенским служащим. В год, когда я стала старостой, я была направлена на курсы повышения квалификации. Во время тренинга наша деревня была объявлена как место с самой худшей санитарной обстановкой во всем уезде. Мне хотелось провалиться сквозь землю, – рассказала Цю Лицинь, староста деревни Лцзяцунь.

Данную программу нынешний председатель КНР Си Цзиньпин продвигал еще в 2003 году: тогда он еще был секретарем парткома провинции Чжцзянь. Решение для развития поселения жители нашли простое: построили 18 семейных ферм. Затем запланировали постройку поезда и инфраструктуры железных дорог. Проезжая на поезде в разное время года, можно увидеть различные пейзажи: бамбуковые рощи, чайные плантации, фермы. Доходы населения выросли, и многие построили красивые дома.

Чжэцзянская программа «Возрождение сельских районов» не только защитила местные «изумрудные воды и зеленые горы», но и принесла жителям несметные богатства. В результате многие молодые люди вернулись в родные деревни, чтобы начать свой бизнес.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.