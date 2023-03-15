На Камчатке дотла сгорел деревянный склад, где хранили пропан, площадью в 450 квадратных метров

Пожар произошел в Елизовском районе. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Пожарные на Камчатке смогли предотвратить мощнейший взрыв на складе в Паратунке. В деревянном строении площадью 450 квадратных метров хранили пропан, баллоны удалось эвакуировать, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Пожар начался на складе на Невельского – до сих пор неясно, кому принадлежало строение. Это одноэтажное здание размером 30 на 15 метров. Огонь прибыли тушить 34 пожарных и шесть единиц техники; на месте оказались за несколько минут после получения вызова.

Разборка конструкций. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

– Существовала угроза перехода пламени на соседние постройки. Кроме того, внутри склада находились 11 баллонов с пропаном, в связи с чем основной упор в своей работе огнеборцы сделали на их эвакуацию, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Баллоны с пропаном. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

В итоге деревянный склад сгорел дотла, но взрыв удалось предотвратить. Никто не пострадал, однако причину возгорания еще предстоит установить специалистам.

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