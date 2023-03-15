Выходные дни в Приморском крае обещают быть по-весеннему теплыми

На своих термометрах приморцы увидят +3…+10 °C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После снегопада погода в Приморском крае решила порадовать жителей плюсовыми температурами и солнцем. Синоптики «Примгидрометцентра» рассказали о том, чего ждать в субботу и воскресенье.

В эти выходные над краем будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Осадков не ожидается, только в субботу, 18 марта, на севере может выпасть небольшой снег. Ночь в континентальных районах будет морозной, -8…-16 °C, на побережье теплее, 0…-6 °C.

Днем начнется трансформация воздушной массы в сторону тепла. Тогда на своих термометрах приморцы увидят +3…+10 °C.

В воскресенье, 19 марта, тенденция на потепление сохранится. Температурный фон повысится еще на 1-4 градус.

Погода во Владивостоке ожидается с переменной облачностью, но без осадков. В ночь на субботу небольшой мороз, днем воздух прогреется до +3…+7 °C. Воскресной ночью около 0 °C, максимальная температура днем останется на уровне субботней.

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