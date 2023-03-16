Фотограф делает кадры неба Пекина ежедневно уже 10 лет в рамках экологического проекта

Фото: принтскрин видео

За годы погони за ростом ВВП небо Китая окрасилось в серые тона. Неконтролируемые выбросы в атмосферу нанесли свой урон окружающей среде. Фотограф Цзоу И еще в 2013 году обратил на это внимание и решил фотографировать небо над Пекином, столицей КНР, ежедневно.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей приветственной речи на АТЭС-2014 в Китае сказал, что утром он первым делом проверяет отчет о качестве воздуха. Акцентируя внимание на словах «синева АТЭС», обозначающих редкое голубое небо, появившееся благодаря сокращению выбросов перед саммитом, он поклялся прилагать неустанные усилия, чтобы голубое небо стало нормой.

Постепенно продолжалась реализация большой экологической стратегии Си. При этом Цзоу И задался вопросом: сколько нужно времени, чтобы сократить число задымленных дней в Пекине. Говорили, что не менее 30 лет. Однако результаты, полученные камерой фотографа, поразили. Количество дней с хорошим или отличным качеством воздуха в Пекине неуклонно растет: со 176 дней в 2013 году до 288 дней в 2021 году.

– Председатель Си – человек слова. Он всегда исполняет свои обещания, – рассказал Цзоу И.

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