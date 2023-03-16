От продажи камней к экотуризму: экологическое чудо деревни в Китае

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В чжэцзянской деревне Юйцунь на востоке Китая, в которой 19 лет назад Пань Чуньлинь и большинство его односельчан работали на шахтах, долгое время кипела лишь добыча руды. Мужчины возвращались домой с лицами в саже. Жители и не надеялись на иной уклад жизни.

Однако в 2003 году в рамках стратегии «Эко-Чжэцзян» множество шахт и заводов, загрязняющих окружающую среду, было закрыто. Пан Чуньлин должен был содержать семью и открыл гестхаус. Безрезультатно: гости уходили недовольными из-за плохой экологии. Но два года спустя судьбу деревни Юйцунь изменил визит особого гостя. И с тех пор он непрерывно влиял на развитие провинции, а затем и всей страны.

Приехал (тогда еще секретарь парткома провинции) Си Цзиньпин и выдвинул тезис «зеленые горы и изумрудные воды – несметные сокровища».

При поддержке правительства деревня Юйцунь усилила контроль за экологией, закрыла все загрязняющие предприятия и утвердилась в качестве места для сельского экотуризма.

С улучшением экологической обстановки гостиничный бизнес Пань Чуньлиня стал процветать. Со временем Юйцунь была признана Всемирной туристической организацией как «Образцовая туристическая деревня».

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