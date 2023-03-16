В Чугуевском округе живут самые активные интернет-пользователи Приморья

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае лидерами по интернет-активности стали жители населенных пунктов Чугуевского муниципального округа. Каждый месяц на одного абонента здесь в среднем приходится по 32,5 гигабайта мобильных данных. Об этом сообщили специалисты по Big Data МегаФона, проанализировав трафик пользователей, живущих в сельской местности.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители населенных пунктов Чугуевского округа стали самыми «качающими» абонентами оператора в регионе. На начало 2023 года топ 5 среди районов и округов в Приморском крае выглядит следующим образом:

1) Чугуевский муниципальный округ – 32,5 ГБ на пользователя;

2) Шкотовский муниципальный район – 26,5 ГБ;

3) Дальнереческий муниципальный район –25 ГБ;

4) Ханкайский муниципальный округ – 24,3 ГБ;

5) Михайловский муниципальный район – 24 ГБ.

Отметим, что жители населенных пунктов Ханкайского округа стали лидерами по динамике использования цифровых сервисов. За год они увеличили потребление мобильного трафика на 29%.

Дольше всех по телефону разговаривают в Лазовском муниципальном округе – в среднем один абонент тратит на разговоры более 8,5 часа в месяц. Также в «пятерку» самых разговорчивых попали жители сёл Кировского, Михайловского, Пожарского и Кавалеровского районов. Ольгинский район оказался самым немногословным. Здесь на одного абонента в месяц в среднем приходится 4 часа 20 минут голосового общения по мобильному телефону, почти в два раза меньше, чем у лидеров рейтинга.

– Благодаря развитию телеком-инфраструктуры, расширению покрытия и скоростей 4G растет и интернет-потребление в сельской местности. Только прошлом году инженеры компании модернизировали и построили более 450 базовых станций LTE в 125 населённых пунктах Приморского края, в 14 из них мобильный интернет появился впервые. Все работы по развитию сети мы планируем с учетом роста пользовательской активности в регионе, чтобы качество нашей связи оставалось высоким несмотря на увеличение нагрузки, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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