«Два порыва весеннего ветра»: как развить предпринимательство и инновации в Китае

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Предприниматель Е Синьхуа описал количество шагов, чтобы бизнес стал успешен, как «два порыва осеннего ветра». Он основал Gungho Space в районе Большого залива, чтобы ресурсы материкового Китая стали доступными в Сянгане, и чтобы помочь молодым людям из Сянгана и Аомэня заниматься предпринимательством и инновацией. Он пробудил бизнес энтузиазм в Сянгане. 11 городов были соединены железной дорогой и мостом.

– В 1998 году, через год после возвращения Сянгана Китаю, моя средняя школа организовала группу обмена между Пекином и Сянганом, в рамках которой я посетил столицу КНР и встретился с местными школьниками. Затем в 2015 году мне позвонил друг из Пекина. Он сказал, что намерен открыть филиал своей компании в Шэньчжэне, и почему бы мне не приехать его возглавить.

Было достигнуто взаимное признание профессиональных лицензий между Сянганом и материковым Китаем, что позволяет специалистам реализовывать свои задумки в районе Большого залива. В Сянгане не хватало пространства для проекта по строительству умного города такого масштаба. Теперь это место притяжения молодых предпринимателей, – рассказал Е Синьхуа.

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