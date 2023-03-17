Как в Китае изготавливают самую тонкую в мире промышленную сталь

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Какая толщина у нержавеющей стали? 0,015 миллиметра, тоньше салфетки. Материал долгое время был востребован в аэрокосмической отрасли, однако производство монополизировали несколько стран. Но в 2018 году молодые китайские инженеры после многочисленных неудач изготовили самую тонкую в мире нержавеющую сталь.

Ляо Си – ведущий инженер по разработке сверхтонкой стали из металлургического комбината Тайюаня («Тайган»). После 700 неудачных экспериментов за два года технологи произвели рекордную в мире сверхтонкую фольгу из нержавеющей стали толщиной 0,02 миллиметра. Через три месяца они превзошли собственное достижение, уменьшив толщину до 0,015 миллиметра.

Технология привлекла внимание председателя КНР Си Цзиньпина, который дважды посетил «Тайган» в период с 2017 по 2020 год, выразив признание научных достижений команды Ляо Си.

– Председатель Си проявил большой интерес к производству сверхтонкой стали, при встрече он сразу спросил нас, чем конкретно мы сейчас занимаемся. Мы с коллегами представились, а затем доложили о своей работе. Председатель сказал, что мы отлично справляемся! – рассказал Ляо Си.

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