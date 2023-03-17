Главе Приморья Олегу Кожемяко исполняется 61 год

Редакция «КП – Дальний Восток» присоединяется к поздравлениям. Фото: Вадим ПОПОВ

Олегу Николаевичу Кожемяко в пятницу, 17 марта, исполняется 61 год. Губернатор Приморья отмечает день рождения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пост главы региона Олег Николаевич занял в декабре 2018 года в сложнейшей конкуренции – с тех пор край упрочнил свое положение как флагман среди субъектов ДФО. К слову, Олег Кожемяко – один из немногих за всю историю России губернаторов, побывавших главой более трех субъектов РФ. Ряд экспертов и вовсе прочит ему пост президента РФ.

Родился будущий чиновник в Черниговке в 1962 году. Окончил Дальневосточный коммерческий институт по направлению «Экономика торговли», а затем (в 2008-м) Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «Национальная экономика».

Напомним, свою политическую карьеру в Приморье он начал еще в 2001 году в местном Законодательном Собрании. В 2005 году Олег Кожемяко переместился в Корякский автономный округ, где стал вице-губернатором, а после – временно исполняющим обязанности главы и далее губернатором. В 2008 году политик занял пост губернатора Амурской области, на котором проработал до 2015 года. В этом же году стал временно исполнять обязанности губернатора Сахалинской области. Ну а уже в 2018 году политик вернулся в родной край.

Редакция «Комсомольская правда – Дальний Восток» присоединяется к поздравлениям!

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