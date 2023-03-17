Знатно покуражил: главный панк Владивостока пустился во все тяжкие и отделался от тюрьмы условкой

Тематическая иллюстрация. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Лидера известной группы Владивостока «Туманный стон» Леонида Штительмана приговорили к трем годам лишения свободы условно за хранение наркотиков и вождение в нетрезвом состоянии. Прокуратура не согласна с приговором и собирается обжаловать решение, сообщает «КП – Владивосток».

Полицейские остановили автомобиль музыканта и обнаружили его пьяным. С собой у него были также наркотические вещества – объем не уточняется, но, судя по решению суда, незначительный. Поскольку однажды Шлепа уже привлекали за нетрезвую езду, он был обвинен по ч. 2 ст. 264.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Прокуратура потребовала посадить Штительмана на два года, но Ленинский районный суд Владивостока посчитал, что достаточно и трех лет условно. Теперь три года Шлеп не сможет управлять автомобилем. Вскоре ведомство подаст апелляцию, чтобы добиться реального срока.

Сейчас приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован обеими сторонами. В прокуратуре уже подтвердили, что будут добиваться в апелляционной инстанции реального срока. Вопрос гособвинение считает принципиальным, поскольку подсудимый уже второй раз садится за руль нетрезвый.

Отметим, что недавно во Владивостоке у мужчины конфисковали машину за пьяную езду. Он получил 300 часов обязательных работ, лишился водительских прав на 2 года 10 месяцев и соответственно авто «Honda Edix» стоимостью около 600 тысяч рублей.

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