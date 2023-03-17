Лицо в крови, возможен перелом: на Луговой во Владивостоке сбили пешехода (фото, видео)

Автомобиль получил повреждения. Фото: скриншот

Во Владивостоке на улице Луговой в районе дома номер 33 водитель Toyota Platz сбил пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщают очевидцы. Его госпитализировали.

На месте работают сотрудники ДПС, медики уже увезли пострадавшего. На фото молодой человек лежит посреди дороги, держась за нос, откуда идет кровь. Его поза и внешний вид указывают на перелом или серьезный ушиб.

ФОТО: ТК vlad_ork

Toyota Platz получил повреждения: разбито лобовое стекло. участок перекрыт, автомобилистам приходится его объезжать.

Приморцы считают, что пострадавший нарушил ПДД и виноват в аварии:

– А водитель будет отдуваться. Хорошего адвоката ему! отреагировали на происшествие;

– Есть пешеходные дорожки и переходы, и нечего бегать по дорогам которые предназначены для автомобилей, – комментировали они в социальных сетях.

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