Во Владивостоке высадят более 8 тысяч деревьев в 2023 году

на Депутатской аллее появятся молодые дубы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году в приморской столице планируется высадить более 8 тысяч деревьев, сообщает мэрия. Среди них хвойные, покрытосеменные, цветковые и другие. В ближайшее время сотрудники «Зеленого Владивостока» начнут высаживать однолетние растения – 247 тысяч цветов.

Улицы города украсят абрикосы, вишни, липы, магнолии, хвойные деревья, рододендроны различных видов, гортензия, форзиция, спирея, сирень, пузыреплодники. Также, по словам руководителя организации Лилии Остюковой, на Депутатской аллее на проспекте 100-летия Владивостока вместо старых акаций появятся молодые дубы.

На городских клумбах высадят бегонии, агератумы, виолы, колеусы, пеларгонии, петунии, сальвии, тагетесы, цинерарии, георгины, канны. Они появится вдоль магистральных дорог, в парках, скверах и прочих общественных пространствах.

– Кроме того, в мае яркими красками зацветут композиции из 70 тысяч тюльпанов. Их предварительно в зиму городские озеленители высадили на улицах Светланская, Спортивная, Калинина, Лермонтова, проспекте 100-летия Владивостока, кольце Инструментального завода и по другим адресам, – отметили в администрация.

В 2022 году на улицах Владивостока было высажено 1062 дерева, больше 7 тысячи кустарников и 300 тысяч цветов.

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