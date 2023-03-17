С твоих денег твоего мужа убьют: агенты ВСУ добрались до Приморья

На сообщения «КП – Владивосток» злоумышленник не ответил. Фото: Социальные сети

Жительница Приморья собиралась добраться из Дальнегорска во Владивосток. В одной из групп для попутчиков и водителей она нашла человека, который смог бы ее подкинуть.

– Здравствуйте. Дала номер ваша жена, сказала, что 24 числа вы едете Дальнегорск-Владивосток. Скажите, есть местечко и во сколько выезжаете? – написала она Максиму.

На сумме сошлись – 1800 рублей. Поезда в первой половине дня, и место нашлось. Предоплату не надо – только подтвердить бронь на сайте, поскольку, как рассказал Максим, он не частный водитель и работает на компанию BUSFOR. Стоимость – 25 рублей.

Переписка. Фото: Социальные сети

Женщине не показалось это странным, она ввела данные и оплатила. Только списалась не крошечная сумма, а 12 тысяч рублей. Вслед за перепиской она привела запись экрана. В голосовом, отправленном видимо Максимом, молодой мужской голос с закарпатским акцентом говорит:

– Если что, твои деньги пошли на поддержку ВСУ. Получается с [помощью] твоих денег твоего мужа убьют.

На сообщения «КП – Владивосток» злоумышленник не ответил, дозвониться до него не получилось. В приморском УМВД пока не готовы прокомментировать ситуацию.

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