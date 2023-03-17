Во Владивостоке открылся центр силовой подготовки

Центр открыли по договору государственно-частного партнерства. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Центра силовой подготовки открылся во Владивостоке в пятницу, 17 марта. Спортивный зал предназначен для соревнований по тяжелой атлетике регионального уровня, сообщает правительство Приморья.

В центре разместятся залы для функциональных тренировок, хореографии, гимнастики, тренажерный и тренировочный залы для горнолыжников. По словам губернатора края Олега Кожемяко, тяжелой атлетикой в регионе занимается больше тысячи человек. Как раз для них, по поручению президента РФ Владимира Путина и был построен спортивный объект.

Центр открыли по договору государственно-частного партнерства. 50% было направлено их казны. Подобные проекты уже есть в Лазовском округе и Находке. Здесь будут создана детская секция по тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, силовому тренингу пловцов, секции по катанию на горных лыжах, зал хореографии для подготовки танцевальных групп.

– Тяжелая атлетика является базовым видом спорта. Спортсмены этого центра будут защищать честь города, края и страны. Надеюсь, после первого центра силовой подготовки во Владивостоке появятся второй и третий, – сказал Президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

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