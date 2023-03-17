Работу на предприятиях ОПК получат приморцы могут получить после бесплатного обучения

Иллюстрация из архива. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Соискатели смогут бесплатно обучиться работе на оборонно-промышленных предприятиях. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Закон коснется жителей, которые стоят на бирже труда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Россияне смогут трудоустроиться в компании, где прошли обучение. Для этого правительство подготовило 12 000 мест. Чтобы пройти курс, нужно обратиться в центр занятости и заключить договор с предприятием. Их список вскоре определит Минпромторг.

В этом году в «оборонке» уже работают 583 выпускника программы, сообщает министерство профессионального образования. Около 200 жителей прямо сейчас ищут, куда устроиться; новая мера поддержки поможет им обрести дело по душе, а отрасли – найти больше специалистов. Всего в Приморском крае 1666 вакантных мест на 55 предприятиях ОПК, узнать о них можно на сайте «Работа России».

В правительстве планируют трудоустроить таким образом более 176 тысяч человек. На обучение из федерального бюджета выделили более 700 миллионов рублей.

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