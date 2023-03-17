Для педагогов Находки провели урок креативности

На первом этапе конкурса участники представили свои идеи и получили от экспертов советы. Фото: администрация НГО.

Урок креативности – это способ для учителей посмотреть на занятия под новым углом и постараться найти подход к каждому ученику. Педагоги Находки поучаствовали в мероприятии в рамках конкурса «Лучший образовательный проект». Об этом рассказали в пресс-службе Находкинского городского округа.

Все происходило на площадке ДОЛ «Радуга» в микрорайоне Ливадия.

– На первом этапе конкурса участники уже представили свои идеи и получили от экспертов советы по их улучшению. Сейчас идет как раз этап совершенствования проектов, и чтобы они были действительно инновационными и принесли максимальную пользу системе образования, – прокомментировала Людмила Путинцева, директор ИМЦ «Развитие».

Проекты затрагивают не только одну школу или детский сад. Например, учитель географии школы №12 Василина Романова придумала концепцию летней школы, где старшеклассники смогут подготовиться к олимпиадам. Эта идея объединит все школы города. Тем более, что такой площадки пока нет не только в Приморье, но и на Дальнем Востоке.

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