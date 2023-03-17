В Приморье госавтоинспекция проведет массовые рейды

Во время рейдов наряды будут патрулировать дошкольные и образовательные учреждения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель УГИБДД Приморья предупредил о том, что 17 и 21 марта пройдут проверки соблюдения требований к перевозке детей. В случае их нарушения водителям грозит штраф 3 тысячи рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– На территории Приморского края сложилась напряженная обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом. Госавтоинспекция Приморья озабочена соблюдением требований к перевозке несовершеннолетних. Убедительная просьба к родителям: соблюдайте правила перевозки детей, – обратился к приморцам врио начальника Управления региональной Госавтоинспекции Сергей Сбродов.

Во время рейдов наряды будут патрулировать дошкольные и образовательные учреждения. Они будут смотреть, чтобы дети до 11 лет и чей рост ниже 150 сантиметров перевозились только в специальных устройствах.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об аварии, в которой пострадал ребенок. Toyota Raum поворачивал на Жигура, с Котельникова в том же направления двигался Toyota Cresta. В итоге произошло столкновение; от удара перевернулся Raum, в котором находился несовершеннолетний.

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