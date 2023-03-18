В Приморье из-за пожара в собственном доме погибла женщина 1942 года рождения

Чтобы потушить пожар, было задействовано три машины и 14 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Партизанске на улице Курильской сгорел дом, в котором жила женщина 1942 года рождения. Когда пожарные начали тушить возгорание, они обнаружили под грудами обломков ее тело, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

О том, что в городе полыхает дом, стало известно в районе 8 утра. Уже через 10 минут после того, как на телефон пожарно-спасательной службы пришло сообщение о возгорании, на месте работали пожарные.

Внутри выгорели все 35 квадратных метров жилплощади. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Когда сотрудники МЧС приехали, постройку охватило пламя – от нее ничего не осталось, только стены. Внутри выгорели все 35 квадратных метров жилплощади, обрушилась кровля.

– Для установления всех обстоятельств и причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета, – отметили в пресс-службе ведомства.

Чтобы потушить пожар, было задействовано три машины и 14 человек личного состава.

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