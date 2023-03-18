Житель Артема превратил свою квартиру в притон для наркоманов

На улице Севастопольской собираются наркоманы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков поймали организатора наркопритона в Артеме. Предприимчивый местный житель разрешал в своей квартире употреблять другим зависимым в обмен на вещества, сообщает «КП – Владивосток».

Как рассказали в приморском УМВД, сотрудникам полиции сообщили, что на улице Севастопольской собираются наркоманы. Информация подтвердилась, поскольку в доме находились еще двое опьяненных приморцев.

– 35-летний владелец жилища признался, что предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам в обмен на наркотики. [У него] изъяты предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств, фрагменты полимерных и стеклянных трубок со следами наркотиков, – отметили в ведомстве.

Полицейские составили протоколы по статье 6.9 КоАП РФ – потребление наркотических средств без назначения врача. Согласно экспертизе, изъятые наркотики имеют синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ – организация притона.

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