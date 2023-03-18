В Приморье мужчину насмерть задавил собственный грузовик

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Надеждинском районе Приморского края мужчину придавило грузовиком. Mazda Bongo двинулся вперед, когда владелец авто вышел из салона. В результате 67-летний мужчина получил смертельные травмы от собственной машины, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на региональное УМВД.

Сообщение о ДТП на 728 км автодороги А-370 «Уссури поступило в районную дежурную часть отдела МВД. Прибывшие на место полицейские установили:

– Водитель автомобиля Mazda Bongo во время запуска двигателя находился вне салона автомобиля. Произошло самопроизвольное движение транспортного средства и наезд на препятствие (дерево), в результате чего водитель был зажат между дверью и кузовом автомобиля, – сообщили в полиции.

Будут проведены дополнительные исследования. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Сейчас госавтоинспекция Надеждинского района устанавливает обстоятельства происшествия. Сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии, для этого будут проведены исследования.

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