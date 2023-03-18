На Чуркине во Владивостоке сгорела старая детская крепость

Пожар произошел ночью. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Первомайском районе Владивостока сгорел бывший детский городок. Пламя окутало площадку на Полярной улице, которая сегодня нужна под склады – считают местные. Но в региональном МЧС сообщили, что оно не использовалось. Деревянные каркасы обуглились, кирпичная крепость почернела, кровля обвалилась, сообщает «КП – Владивосток».

Пожар произошел ночью. Огонь охватил весь объект и полыхал, видимо до самого утра. Сама крепость осталась нетронутой – башни и стены по-прежнему твердо стоят на месте, но внутри постройки все обгорело. По территории бегают дети.

Общая площадь пожара составила около 400 кв.м. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

– На момент прибытия пожарных здание было частично охвачено пламенем. В результате пожара здание повреждено огнём изнутри, уничтожена крыша. Общая площадь пожара составила около 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Всего в тушении было задействовано 6 единиц пожарной техники и 24 человека личного состава, – отметили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Объект, к слову, планировалось благоустроить в 2024-2027 годах. Мэр Владивостока еще в 2022 году предложил рассмотреть варианты реконструкции крепости, в частности о создании здесь общественного пространства.

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