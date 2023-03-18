Во Владивостоке в понедельник будет солнечно и без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики рассказали прогноз погоды в Приморье на следующую неделю. По данным Примгидромета, она будет изменчивая, но в основном теплая и солнечная, сообщает «КП – Владивосток».

В понедельник, 20 марта, в регионе будет малооблачно, он окажется в теплой воздушной массе. Температурный фон установится весенний: ночью -2…-8 °C, на побережье +3…-1 °C. Днем столбики термометров поднимутся до +10…+17 °C, на южном побережье до +5…+9 °C.

Во вторник в континентальных районах Приморья по-прежнему солнечно и тепло. На побережье слоистая облачность, очаги тумана и мороси. В этих местах значительно похолодает.

Ночью в среду регион накроет облачность, без осадков. Днем местами пройдет небольшой и умеренный дождь.Температурный фон понизится на 1-4 градуса.

Во Владивостоке в понедельник будет солнечно и без осадков. Ночью 0…+2 °C. Днем воздух прогреется до +6…+9 °C. Во вторник появится облачность, вероятны туман и морось, станет прохладнее. В среду погода морось временами перейдет в дождь. Задует сильный юго-восточный ветер, +2…+5 °C.

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