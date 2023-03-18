Олег Кожемяко вручил губернаторские стипендии 150 лучшим студентам

Многие учащиеся активно участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко вручил губернаторские стипендии 150 учащимся Приморского края. Глава региона похвалил студентов за высокие достижения и заслуги, сообщает «КП – Владивосток».

– Вы блестяще проявили себя, и пусть губернаторская стипендия станет отличным подспорьем для вашего саморазвития и благополучия, – отметил губернатор.

Он добавил, что многие учащиеся активно участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства на федеральном и региональном уровнях, а также в проектах по поддержке бойцов СВО.

– Искренне надеюсь, что награждение новой стипендией станет приятной традицией, и мы будем регулярно встречаться для поощрения лучших.

Стоит отметить, что именную стипендию студентов среднего профобразования ввели в прошлом году. Она составляет 4 тысячи рублей. Сегодня в сегодня работает более 60 колледжей, в которых обучается около 50 тысяч человек.

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