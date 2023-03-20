В Приморье молодой любитель наживы украл ящик для благотворительности

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Находке молодой парень вынес ящик с пожертвованиями из магазина «Социальный». Запись с кражей попала в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде здания, сообщает «КП – Владивосток».

На ролике приморец проходит мимо улицы Ленинской, 8, и в какой-то момент обращает внимание на помещение. Подойдя к порогу и постояв какое-то время, он решается украсть контейнер для благотворительности.

По словам местных жителей, сейчас полиция разыскивает преступника. Редакция обратилась в УМВД края за подробностями.

Обновление 14:11

В пресс-службе отдела МВД России по Находкинскому ГО сообщили, что полиция проводит проверку по факту кражи бокса для пожертвований из магазина на улице Ленинской.

- Устанавливается личность и местонахождение гражданина, причастного к инциденту, а также обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В прошлом году несколько подростков в Кавалеровском районе так же похитили из магазина ящик с деньгами, которые предназначались для лечения тяжелобольного ребенка из Приморья. По факту кражи прокуратура региона завела уголовное дело и передала его в суд. Ущерб пришлось возмещать представителю одного из несовершеннолетних.

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