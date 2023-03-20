Прошедшие выходные в Приморье оказались аномально теплыми

Во Владивостоке выходные дни также оказались по-настоящему весенними. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выходные с 18 по 19 марта в Приморье выдались солнечными и теплыми. По данным Примгидромета, в эти дни температура воздуха прогрелась на 6-10 градусов теплее чем обычно.

Ночью преобладали отрицательные температуры: -2…-10 °C, на северо-востоке -11…-17 °C. При этом в субботу столбики термометров поднялись до 12, в воскресенье - до 17 градусов тепла.

– Среднесуточные температуры в субботу были близки климатическим значениям, а в воскресенье оказались на 1-5 градуса выше. Местами положительная аномалия достигала 6-10 градусов, - отметили синоптики.

Во Владивостоке выходные дни также оказались по-настоящему весенними. В ночь на субботу отмечался небольшой мороз, -2…-4 °C, днем воздух прогрелся до +5…+8 °C, что теплее субботы на 2-4 градуса.

Напомним, из-за быстрого потепления в акваториях края разрушается лед. Власти просят рыбаков не выходить в море, чтобы избежать происшествий.

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