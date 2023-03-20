Во Владивостоке более 100 тысяч жителей отключат от электроэнергии 28 марта

Иллюстрация из архива. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Масштабное отключение электроэнергии запланировано во Владивостоке на вторник, 28 марта, сообщает минэнерго Приморья.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», света не будет в Советском районе. Ремонтные плановые работы займут семь часов на подстанции Промузел компании АО «ДРСК». Это необходимо для повышения надежности объекта.

Редакция запросила комментарий у организации, чтобы уточнить адреса отключений. В Советском районе проживают более 100 тысяч человек, так как в него входит поселок Трудовое с численностью населения в 95,9 тысячи человек.

– Полное ограничение электроснабжения жителей Советского района запланировано 28 марта с 00:00 до 07:00, – заключили в краевом минэнерго.

ОБНОВЛЕНИЕ 17:10.

В АО «ДРСК» сообщили, что уточненный список адресов, которых коснется отключения, будет опубликован во вторник, 21 марта.

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