До декабря в Приморье сдадут четыре многоэтажки для жильцов аварийного фонда

В начале стройки подрядчик затянул со сдачей объектов. Фото: Правительство Приморского края

В конце 2023 года во Владивостоке сдадут четыре дома для детей сирот и переселенцев из аварийного жилья. По словам губернатора Олега Кожемяко, летом строители должны приступить к благоустройству территории домов, сообщает «КП – Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморья.

Комплекс в районе Русской, 57, рассчитан на 494 квартиры. 372 из них займут переселенцы из ветхого жилья, 122 – дети-сироты. Как рассказал министр строительства края Виталий Блоцкий, техническая готовность объекта составляет 10%, на площадке работает около 30 человек, но в ближайшее время планируется увеличить штат и установить два башенных крана.

В домах монтируют стены, на подъездах к ним формируются дороги. В ближайшее время специалисты начнут прокладывать инженерные сети, затем начнется благоустройство прилегающей территории.

Губернатор посетил стройплощадку Фото: Правительство Приморского края

Стоит отметить, что в начале стройки подрядчик затянул со сдачей объектов. Чтобы сдвинуть сроки с мертвой точки, в дело вмешался Олег Кожемяко. Он, кстати, посетил площадку во вторник, 21 марта, и отметил, что дома должны и будут сданы в срок причем с полной отделкой.

– Жители края ждут программу переселения из аварийного жилья. Поэтому сдача трех домов позволит нам ее выполнить досрочно – на год раньше и начать новую. Такие объекты строятся во Владивостоке, Уссурийске. Будем контролировать, выезжать на стройки, чтобы люди получили жилье вовремя – в канун Нового года, – отметил глава региона.

Напомним, сегодня в Приморье 3,3 тысячи человек переехали из аварийного фонда, еще 2,5 тысячи человек получат ключи от новых квартир в декабре. Переселение жителей края проходит по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.