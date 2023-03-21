«Мужчину надо соблазнять и разогревать»: в Приморье девушка-подросток стала секс-коучем

Студентка колледжа считает себя профессионалом. Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Девушка-подросток из Владивостока ведет блог, в котором рассказывает о пикантных темах. Сейчас Анжеле (имя изменено) 17 лет, но, по словам блогера, начался творческий путь в 2020 году – в 14 лет. Именно тогда школьница погрузилась в тему сексологии и начала просвещать людей. Раскрыла свой настоящий возраст в социальных сетях она совсем недавно, однако после сразу же узнала, сколько на самом деле у нее ненавистников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В своем блоге Анжела ведет рубрики, в которых советует средства контрацепции, интимные игрушки, а также рассказывает об особенностях поведения в постели. Подписчиков довольно-таки много, но вот добиться внимания несовершеннолетней девушки не так уж и просто. Почти под каждой ее фотографией приморцы просят, чтобы она прочитала их сообщение и ответила им.

Девушка создала блог в 14 лет. Фото: социальные сети.

– На сегодняшний день я профессиональный сексолог, я эксперт в своем деле, – отмечает Анжела.

По словам девушки, она обучается в колледже по направлению «Реклама». Однако в своем обучении Анжела смысла не видит, ведь она уже нашла свое предназначение. Кроме того, в свои 17 лет жительница Приморья уже смогла осознать, что алкоголь и тусовки ей не нравятся. Причина тому – похмелье после недавней бурной ночи в клубе. Кто и как пустил несовершеннолетнюю в заведения такого формата – отдельный вопрос.

– То есть, девочка с 14-15 лет может учить других людей сексу? Я в шоке, куда смотрели твои родители, – пишут возмущенные приморцы в социальных сетях.

Другие пользователи сомневаются в профессионализме блогера и просят несовершеннолетнюю показать диплом по сексологии. Выбор для карьерного роста девушка сделала действительно нетипичный – кто знает, какой путь она выберет в итоге.

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