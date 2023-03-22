Ваше здоровье: все о диспансеризации по полису ОМС в Приморском крае

У переболевших Covid-19 возможны осложнения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023, как и в предыдущие годы, застрахованные в системе ОМС граждане имеют право проверить состояние здоровья в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае.

Диспансеризацию могут пройти люди с 18 до 39 лет – каждые три года, с 40 лет – ежегодно. Проводимые обследования направлены на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, ведущих к инвалидности и преждевременной смерти.

Основные цели диспансеризации:

– раннее выявление болезней системы кровообращения, ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких;

– выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного употребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела.

Диспансеризация проводится в 2 этапа. Фото: Антон ФОКИН

Диспансеризация проводится в 2 этапа. На первом – обязательные по возрасту и полу обследования и консультация терапевта.

При отклонениях врач назначит дополнительные обследования и направит пациента на второй этап, по результатам которого его возьмут под диспансерное наблюдение, направят на лечение.

Для перенесших COVID-19 предусмотрены углубленная диспансеризация, через 2 месяца после выздоровления, и дальнейшая реабилитация.

Страховая компания «Восточно-страховой альянс» уведомит о возможности пройти диспансеризацию, а также о необходимости посещения врача, если вы состоите на диспансерном учете. Запись на обследование по телефону 122 или в регистратуре поликлиники прикрепления. С собой понадобятся паспорт, полис или выписка о полисе ОМС.

Согласно статье 185.1 ТК РФ, установлено освобождение сотрудников от работы на 1-2 дня для прохождения диспансеризации с сохранением среднего заработка. Люди предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию, имеют право на освобождение от работы на 2 дня 1 раз в год. Необходимо написать заявление и согласовать с работодателем дни освобождения от работы.

ПОДРОБНЕЕ

Об обследованиях – на сайте ГУ ТФОМС ПК www.omspk.ru в разделе «Гражданам об ОМС/ диспансеризация».

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