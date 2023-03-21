20-летняя мама в Кавалеровском районе сломала плечо двухмесячной малышке, пока таскала ее за руку

Девочке оказана медицинская помощь, и ее здоровью ничего не угрожает. Фото: Следком Приморского края.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело в отношении 20-летней матери, которая навредила собственной двухмесячной дочери. Женщине уже предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ноябре 2022 года, считают следователи, в квартире дома на Партизанской в поселке Рудный 20-летняя женщина, заведомо зная, что ее двухмесячная дочь находится в беспомощном состоянии, с силой схватила малолетнюю за руку и подняла вверх, тем самым причинив последней телесные повреждения в виде перелома плечевой кости. Девочке оказана медицинская помощь, и ее здоровью ничего не угрожает. Однако в СК пока не уточнили, с кем малышка живет сейчас и что стало причиной агрессии материи.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установлении всех обстоятельств произошедшего. Мать обвиняют в преступлении по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человеку».

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