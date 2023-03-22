Выяснилось, кто травил жителей Владивостока контрафактным алкоголем

Предпринимателей задержали и доставили в отел полиции. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Полиция накрыла кустарный алкогольный цех во Владивостоке на улице Фадеева. Стражи порядка задержали троих иностранцев, которым, судя по всему, и принадлежит бизнес. В расположении «самогонщиков» было оборудование для перегонки, закупорки бутылок и сырье для изготовления водки и коньяка на 17 миллионов рублей.

Предпринимателей задержали и доставили в отдел полиции. Изъято 44 тысячи литров готового алкоголя. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ – производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки.

Сотрудники ведомства выясняют, куда контрафакт сбывался. В том числе ведутся поиски других причастных к производству и продаже.

Напомним, в мае 2022 года в Находке был задержан мужчина, который хранил крупную партию спирта и контрафактного алкоголя для сбыта. Свою продукцию он планировал продать оптом в различные торговые сети.

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