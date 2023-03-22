Истории про легкий заработок: организаторы финансовых пирамид ищут новые подходы к приморцам

Схемы мошенников бывают непревзойденны в изобретательности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы финансовых пирамид или те, кто хотят заработать, сочиняя легенды о дополнительном заработке в соцсетях и на псевдоинвестициях, находят новые способы втереться в доверие к жителям. Да такие, что сразу и не догадаешься, что же на самом деле происходит, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Милый друг» из приложения

– В приложении для знакомств мне начал активно писать симпатичный молодой человек. И я уже согласна была на встречу, но он рассказывал, что у него небольшой бизнес за границей, куда он вынужден все время отлучаться. Поэтому встретиться не получалось, но переписку нашу он не оставлял, причем писал мне уже в мессенджер. Однажды заговорили о деньгах — он рассказал, что существенную часть его дохода приносят инвестиции, и предложил свести меня с человеком, который очень хорошо в них разбирается. Видя отсутствие у меня интереса, стал уговаривать хотя бы разок пообщаться с этим аналитиком. В итоге я согласилась на уговоры. Аналитик был очень настойчив, убеждал вложить хоть 30 000 рублей, по его словам, никаких рисков нет, платформа, на которой он предлагает работать — самая надежная. Я решила попробовать. Закончилось все тем, что и аналитик, и мой новый знакомый перестали выходить на связь и удалили всю нашу переписку в меcсенджере, – рассказала жительница Приморья Оксана.

Похожая ситуация произошла еще с одной девушкой в крае. У нее история про легкий заработок сразу вызвала недоверие, особенно после того, как псевдоинвестор предложил ей оформить кредит, «раз нет свободных денег».

– Желание общаться с обольстителем из приложения для знакомств тоже сразу прошло. Он позвонил сам и начал взывать к совести, требовал деньги, которые теперь якобы должен серьезному человеку за то, что договорился с ним об оказании мне консультационной помощи, – поделилась Виктория.

– В данных ситуациях через приложение для знакомств могли действовать как обычные мошенники, так и организаторы финпирамид, которые обычно предлагают сверхвыгодные инвестиции и обещают золотые горы. Пирамиды часто маскируются под различные заманчивые онлайн-проекты и бизнес-идеи. Организаторы выманивают у участников как можно больше денег взамен на радужные обещания, но не выполняют их. Доверять свои сбережения можно только финансовым организациям с лицензией Банка России, но никак не новым знакомым из приложений и соцсетей, – объяснила главный эксперт Отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Екатерина Брызгалова.

Билборд с заманчивым предложением

– Ждала автобуса и обратила внимание на рекламный щит с предложением дополнительного заработка в соцсетях. Нашла аналогичное рекламное объявление, размещенное от имени международной маркетинговой компании на городской интернет-барахолке. Работа заключалась в том, чтобы ставить лайки и подписываться на аккаунты заказчиков, получая за это достойное вознаграждение. В чем подвох? – спрашивает Ольга.

Существуют пирамиды, которые маскируются под работодателей. Они предлагают потенциальным работникам, чтобы начать зарабатывать, заплатить, к примеру, за подписку. Фирма берет настоящие деньги клиентов, а затем начисляет им «доходы в криптовалюте», но на деле лишь рисует цифры в личном кабинете жертвы. Как только организаторы заработают на доверчивых людях, пирамида свернет свою деятельность. Распространяется пирамида по сетевой схеме, ее опасность в том, что участники верят, что выполняют реальные задания и зарабатывают, и поэтому приводят все новых участников. Но все они потеряют деньги. А те, кто активно вовлекал в эту схему своих друзей, знакомых и родственников, еще и испортят с ними отношения.

– Обращающие на себя внимание баннеры и рекламные щиты обычная для финансовых пирамид практика. Эти организации агрессивно рекламируют себя, используя уличные пространства, интернет, социальные сети и даже СМИ. Такие фирмы часто зарегистрированы за рубежом, и это скорее минус, чем плюс в случае возникновения любого рода проблем защитить ваши права и законные интересы не поможет ни прокуратура, ни суд, поскольку национальное законодательство регулирует деятельность юридических лиц, созданных исключительно на территории нашей страны, – отвечает Екатерина Брызгалова.

В полиции отмечают: финансовая пирамида является, по сути, мошеннической схемой извлечения прибыли, за основу которой взято постоянное привлечение новых вкладчиков, а не инвестирование в различные доходные активы.

Чтобы не пострадать от действий мошенников, нужно знать признаки финансовой пирамиды:

заключение высокодоходного договора, превышающего процентные ставки кредитных организаций в размере от 15 до 50%;

заявление о гарантированном получении вкладчиком высокого дохода;

непрозрачность ведения бизнеса;

полученные в качестве инвестиций денежные средства не приходят на счета организации;

много рекламы в интернете, СМИ, особенно в бесплатно распространяемых изданиях;

нет информации о доходах и расходах, активы компании непрозрачны.

В мошеннических схемах, как правило, присутствует необходимость внесения первоначального взноса. Взяв на вооружение все эти отличительные признаки мошеннических схем, можно обезопасить себя от действий мошенников и сохранить в целости свои финансовые средства.

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