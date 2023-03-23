В Приморье продолжают распространяться грипп, ОРВИ и COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует продолжать профилактические и противоэпидемические мероприятия. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В министерстве здравоохранения Приморского края рассказали о том, как поменялась заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 на прошлой неделе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила уровень эпидемического порога. А вот заболевших COVID-19 в регионе стало меньше. За последние сутки выявлено 40 случаев, на амбулаторном лечении с подтвержденным диагнозом находятся почти 400 человек.

Если говорить в целом по России, то наблюдается незначительное увеличение числа зарегистрированных случаев коронавируса. Роспотребнадзор рекомендует продолжать профилактические и противоэпидемические мероприятия.

– Остается актуальным соблюдение мер профилактики, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах скопления людей, проведение профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, сокращение контактов, – подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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