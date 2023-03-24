После встречи Путина с председателем КНР в китайских СМИ стало больше новостей о Приморье

Приморье поддерживает тесные связи с КНР. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Три свадьбы и похороны», – так в представительстве МИД во Владивостоке окрестили топ новостей китайских журналистов о Приморье за последние дни. После встречи лидера РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Приморский край стал чаще фигурировать в новостной сводке СМИ Поднебесной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Итак, представительстве рассказали о самых интересных материалах из Китая. Авиакомпания Beijing Capital Airlines собирается запустить новый маршрут, который свяжет Циндао и Владивосток – первый рейс запланирован на 17 апреля (полеты будут осуществлять дважды в неделю). Согласно онлайн-табло, примерная цена поездки составит около 40 тысяч рублей, однако это лишь предварительная информация.

В МИД также рассказали об очерке информагентства CGTN о владивостокской художнице, которая больше четырех лет живет в КНР. Наконец, в КНР делятся новостями о том, что в скором времени будет налажен экспорт российского гороха в Китай.

– Для канадских поставщиков, у которых китайский рынок является основным, наступают новые времена. Две страны подписали соответствующее фитосанитарное соглашение, – сообщили в МИД со ссылкой на The Western Producer.

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