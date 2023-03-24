На Камчатке создадут именной батальон для участия в СВО

Главный акцент будет сделан на специальной подготовке военнослужащих. Фото: Правительство Камчатского края

Жители Камчатки, поступающие на военную службу по контракту, станут частью именного подразделения Камчатки для участия в СВО. Об этом рассказал губернатор края Владимир Солодов, общаясь с одним из камчатских бойцов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава Камчатки также отметил, что главный акцент будет сделан на специальной подготовке военнослужащих, после которой они отправятся в зону СВО.

– Если гражданин решает заключить контракт для прохождения военной службы, то подготовка будет проходить в течение нескольких месяцев, поскольку от этого зависят безопасность и эффективность выполнения поставленных задач, – добавил Владимир Солодов.

Также стало известно, что на базе военного полигона Радыгино создадут полноценный учебный центр. После формирования, обучения и боевого слаживания батальон войдет в состав Вооруженных сил Российской Федерации.

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